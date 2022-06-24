Количество погибших при крушении самолета под Рязанью возросло

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязанской области. В результате происшествия три человека погибли, шестеро были госпитализированы. Об этом сообщает портал «Известия».

«Извлечены все находившиеся в самолете. Шесть человек пострадали, еще три погибли», — отметил собеседник издания.

По его словам, четверо из шести пострадавших, которых увезли в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате падения самолета Ил-76 погибли два человека. Всего на борту воздушного судна находились около 10 человек. Самолет упал в районе Михайловского шоссе. Сотрудники экстренных служб проводят спасательную операцию на месте крушения.