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21 минуту назад

В Рязани упал транспортный самолет ИЛ-76

Елена Прошина

МЧС России сообщило, что в Рязани упал самолет. Об этом пишет ТАСС.

В Рязани упал транспортный самолет ИЛ-76
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что падение воздушного судна не нанесло городу значительных повреждений, разрушенных зданий не зафиксировано.

«Информация о пострадавших уточняется. На месте организована работа оперативных служб», — сообщили в МЧС.

По предварительной информации, крушение потерпел военно-транспортный самолет Ил-76. Источник ТАСС сообщил, что пять человек пострадали. Всего на борту было 10 человек. На месте происшествия возник пожар.

Как пишет Telegram-канал SHOT, самолет упал в районе Михайловского шоссе.

Происшествия,МЧС России,
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