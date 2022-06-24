В Рязани упал транспортный самолет ИЛ-76

МЧС России сообщило, что в Рязани упал самолет. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что падение воздушного судна не нанесло городу значительных повреждений, разрушенных зданий не зафиксировано.
«Информация о пострадавших уточняется. На месте организована работа оперативных служб», — сообщили в МЧС.
По предварительной информации, крушение потерпел военно-транспортный самолет Ил-76. Источник ТАСС сообщил, что пять человек пострадали. Всего на борту было 10 человек. На месте происшествия возник пожар.
Как пишет Telegram-канал SHOT, самолет упал в районе Михайловского шоссе.