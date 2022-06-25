Граничащий с Украиной регион РФ продлил высокий уровень террористической опасности

— Вчера завершился очередной этап «желтого» уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля. Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту, — сказал он.