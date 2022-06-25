В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
56 минут назад

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Вечерняя Москваиещё 6

В Белгородской области до 9 июля продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Граничащий с Украиной регион РФ продлил высокий уровень террористической опасности
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя МоскваАлексей Орлов / Вечерняя Москва

— Вчера завершился очередной этап «желтого» уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля. Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту, — сказал он.

Помимо этого, Гладков призвал жителей сохранять бдительность и быть внимательнее на улицах. В своем Telegram-канале он выразил уверенность, что жители региона смогут справиться с любой ситуацией.

До этого стало известно, что в Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности. Решение было принято губернатором региона. Предупреждение действует до 8 июля.

9 июня сообщалось, что украинская армия обстреляла поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа в Белгородской области. Гладков уточнил, что в результате удара никто из мирных жителей не пострадал.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители