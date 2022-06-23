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1 час назад

В Чечне в сожженной машине обнаружили обугленные останки мужчины

Lenta.ru

В Чечне в сожженной машине Nissan Patrol обнаружили обугленные останки 51-летнего местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Чечне в сожженной машине обнаружили обугленные останки мужчины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Горящий автомобиль на окраине села Кень-Юрт заметил пастух, после чего вызвал полицейских и пожарных. Когда огонь потушили, выяснилось, что в машине находился человек.

Сейчас стражи порядка разыскивают двоих предполагаемых убийц, которые попали в объективы камер видеонаблюдения недалеко от места преступления. По предварительным данным, они могли уехать в Ставропольский край.

28 января сообщалось, что в подмосковных Люберцах внутри сгоревшего автомобиля обнаружили тело мужчины.

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