Задержанный в Турции сознался в поджоге леса в районе курорта Мармарис

Мужчина, заподозренный в поджоге леса у турецкого курортного города Мармарис, признал вину в преступлении, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

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«Он сам признался в содеянном. Сказал, что разозлился на весь регион из-за коммерческого конфликта, совершил поджог и намеревался покончить с собой», – сказал Сойлу, передает ТАСС.

Министр добавил, что в момент происшествия подозреваемый также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Летом 2021 года масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявляли, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.

В августе того же года президент Турции Тайип Эрдоган после посещения пострадавших в Мармарисе сообщил о поимке первого подозреваемого в поджоге лесов.