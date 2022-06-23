Россиянку осудили на 17 лет за убийство 10-месячной дочери

В Кировской области суд приговорил к 17 годам лишения свободы 30-летнюю жительницу Кирово-Чепецка за убийство 10-месячной дочери. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Женщину признали виновной по статье 105 УК РФ («Убийство»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 28 декабря 2021 года чепечанка выпивала с сожителем, после чего избила дочь. Малышка от полученных травм скончалась.

Отмечается, что у женщины есть сын, которого несколько раз изымали из семьи.