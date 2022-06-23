Петербурженку с ребенком-аутистом шваброй выгнали из парка

В Санкт-Петербурге сотрудник парка выгнал с территории ребенка-аутиста и его мать. Об этом сообщает Фонтанка.ру в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в парке «Елагин остров». Когда женщина гуляла со своим пятилетним сыном, семья захотела передохнуть и присела на пристань. После этого к ним подошел работник парка и стал прогонять их шваброй.
«Перед нами выросла метла и парень лет двадцати, который начал орать. Он тут же начал нас выгонять, махать шваброй перед ребенком, несколько раз ему попал по ногам. Сын очень испугался, упал, начал рыдать и кататься по пристани, а унести его я не могла – он уже довольно большой», – рассказала мать ребенка.
По словам женщины, мужчина заявил, что детей с подобными расстройствами надо усыплять.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело на жительницу Санкт-Петербурга, которая в июле этого года прогнала детей с особенностями развития с игровой площадки.