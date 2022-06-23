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1 час назад

В Петербурге женщину с пятилетним ребенком-аутистом выгнали из парка шваброй

Газета.Ruиещё 1

В Санкт-Петербурге сотрудник парка выгнал с территории ребенка-аутиста и его мать. Об этом сообщает Фонтанка.ру в своем Telegram-канале.

Петербурженку с ребенком-аутистом шваброй выгнали из парка
Фото: Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online»Телеграм-канал «Фонтанка SPB Online»

Инцидент произошел в парке «Елагин остров». Когда женщина гуляла со своим пятилетним сыном, семья захотела передохнуть и присела на пристань. После этого к ним подошел работник парка и стал прогонять их шваброй.

«Перед нами выросла метла и парень лет двадцати, который начал орать. Он тут же начал нас выгонять, махать шваброй перед ребенком, несколько раз ему попал по ногам. Сын очень испугался, упал, начал рыдать и кататься по пристани, а унести его я не могла – он уже довольно большой», – рассказала мать ребенка.

По словам женщины, мужчина заявил, что детей с подобными расстройствами надо усыплять.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело на жительницу Санкт-Петербурга, которая в июле этого года прогнала детей с особенностями развития с игровой площадки.

Происшествия,Следственный комитет,
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