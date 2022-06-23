Петербурженку с ребенком-аутистом шваброй выгнали из парка

«Перед нами выросла метла и парень лет двадцати, который начал орать. Он тут же начал нас выгонять, махать шваброй перед ребенком, несколько раз ему попал по ногам. Сын очень испугался, упал, начал рыдать и кататься по пристани, а унести его я не могла – он уже довольно большой», – рассказала мать ребенка.