В российском городе двухлетняя девочка утонула в уличном туалете

В Волгоградской области двухлетняя девочка скончалась после падения в отверстие уличного туалета. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел 23 июня 2022 года во дворе частного дома в Старополтавском районе. По данным ведомства, канализационные массы попали в дыхательные пути ребенка, и он задохнулся.

«2-летняя девочка провалилась в однокамерный канализационный септик, поверхность которого не соответствовала требованиям, предъявляемым к строительству системы канализации, и скончалась в результате механической асфиксии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.