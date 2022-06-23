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1 час назад

В Волгоградской области двухлетняя девочка утонула в уличном туалете

Газета.Ruиещё 2

В Волгоградской области двухлетняя девочка скончалась после падения в отверстие уличного туалета. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

В российском городе двухлетняя девочка утонула в уличном туалете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 23 июня 2022 года во дворе частного дома в Старополтавском районе. По данным ведомства, канализационные массы попали в дыхательные пути ребенка, и он задохнулся.

«2-летняя девочка провалилась в однокамерный канализационный септик, поверхность которого не соответствовала требованиям, предъявляемым к строительству системы канализации, и скончалась в результате механической асфиксии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Брянской области четырехлетний ребенок утонул в выгребной яме.

Происшествия,Следственный комитет,
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