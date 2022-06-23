В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
18 минут назад

Судимый мужчина проследил за россиянкой и задушил ее дома

Lenta.ru

В Новосибирске 30-летний ранее судимый местный житель предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве 24-летней девушки. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Кристина Зязева.

Судимый мужчина проследил за россиянкой и задушил ее дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, 20 октября 2021 года пьяный обвиняемый на улице Ивана Севастьянова проследил за девушкой, которая возвращалась домой. Мужчина представился соседом и обманом проник в ее квартиру. Зайдя внутрь, он набросился на девушку, повалил на диван и жестоко избил, после чего изнасиловал. Обвиняемый задушил жертву, украл ее дорогостоящий телефон и скрылся с места преступления.

Мужчину поместили в СИЗО на время следствия, он свою вину не признает.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители