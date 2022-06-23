Судимый мужчина проследил за россиянкой и задушил ее дома

В Новосибирске 30-летний ранее судимый местный житель предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве 24-летней девушки. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России ( СКР ) Кристина Зязева.

По данным ведомства, 20 октября 2021 года пьяный обвиняемый на улице Ивана Севастьянова проследил за девушкой, которая возвращалась домой. Мужчина представился соседом и обманом проник в ее квартиру. Зайдя внутрь, он набросился на девушку, повалил на диван и жестоко избил, после чего изнасиловал. Обвиняемый задушил жертву, украл ее дорогостоящий телефон и скрылся с места преступления.