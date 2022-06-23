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28 минут назад

В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

RT на русскомиещё 1

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников заявил, что в регионе ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.

В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«В Якутии начинает функционировать режим «повышенная готовность» в связи с лесными пожарами… Такой режим объявлен для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — отметил Садовников.

Уточняется, что ответственным лицам предстоит обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации об обстановке, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов.

Ранее сообщалось, что в Белгородской, Брянской, Воронежской и Орловской областях Центрального федерального округа России ожидается четвёртый уровень пожарной опасности из-за высоких температур воздуха и отсутствия обильных осадков.

Происшествия,Дмитрий Садовников,
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