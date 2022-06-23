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39 минут назад

Депутат Госдумы Журавлев прокомментировал ситуацию с ДТП. Видео

Александр Кузьмин

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев прокомментировал аварию, в которую он попал минувшим вечером. Видео с парламентарием публикует Telegram-канал SHOT.

Политик заявил, что не собирается никого винить в случившемся, отметив, что на дороге не было соответствующего предупреждающего знака.

«Ничего страшного, не первый раз. Как говорится, проехал более двух тысяч километров на мотоцикле и собираюсь ездить дальше. Нас, байкеров, просто так не возьмешь», – рассказал Журавлев.

Депутат также сообщил о своем намерении в понедельник «быть в строю».

Назван виновник ДТП с участием депутата Госдумы в Москве

Напомним, Журавлев попал в ДТП на своем мотоцикле на Кутузовском проспекте накануне вечером, возвращаясь с работы. С повреждениями ключицы он был доставлен в больницу.

Происшествия,Видео,Алексей Журавлев,Госдума,
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