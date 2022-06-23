Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев прокомментировал аварию, в которую он попал минувшим вечером. Видео с парламентарием публикует Telegram-канал SHOT.
Политик заявил, что не собирается никого винить в случившемся, отметив, что на дороге не было соответствующего предупреждающего знака.
«Ничего страшного, не первый раз. Как говорится, проехал более двух тысяч километров на мотоцикле и собираюсь ездить дальше. Нас, байкеров, просто так не возьмешь», – рассказал Журавлев.
Депутат также сообщил о своем намерении в понедельник «быть в строю».
Напомним, Журавлев попал в ДТП на своем мотоцикле на Кутузовском проспекте накануне вечером, возвращаясь с работы. С повреждениями ключицы он был доставлен в больницу.