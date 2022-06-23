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31 минуту назад

Россиянин получил срок за нападение на полицейских в поезде

Lenta.ru

Гайский городской суд Оренбургской области приговорил к четырем месяцам лишения свободы 19-летнего жителя Новотроицка за нападение на полицейских. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Россиянин получил срок за нападение на полицейских в поезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молодой человек признан виновным по статье 319 («Оскорбление представителя власти») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, в феврале пьяный парень ехал на поезде из Москвы в Орск и нарушал общественный порядок. Когда правоохранители сделали ему замечание и стали составлять протокол, он начал их оскорблять, а после ударил одного из стражей порядка.

Ранее стало известно, что в Саратовской области 52-летний россиянин получил полгода колонии-поселения за нападение на врача скорой помощи и избиение полицейских.

Происшествия,Следственный комитет,
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