Появилось видео с места аварии на ГРЭС в Бурятии

«В 15:00 (мест) от оперативного дежурного РДУ в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что на линии ВЛ 220 кВ в результате аварийной ситуации произошло отключение энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Проводятся аварийно-восстановительные работы», – говорится на сайте регионального ГУ МЧС России.