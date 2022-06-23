Появилось видео с места аварии на ГРЭС в Бурятии

Авария на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии стала причиной отключения электричества в Улан-Удэ. На улицах республиканской столицы встали трамваи, не работают светофоры. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикующие видео с места событий.
«В 15:00 (мест) от оперативного дежурного РДУ в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что на линии ВЛ 220 кВ в результате аварийной ситуации произошло отключение энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Проводятся аварийно-восстановительные работы», – говорится на сайте регионального ГУ МЧС России.
В ведомстве также уточнили, что в данный момент проводится поэтапное запитывание потребителей. Все обстоятельства случившегося выясняются.