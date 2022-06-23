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26 минут назад

В Астрахани нашли двух пациентов, сбежавших из психиатрической больницы

ТАССиещё 2

Астраханские полицейские нашли двух пациентов областной клинической психиатрической больницы, сбежавших из лечебного учреждения. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

В Астрахани нашли двух беглецов из психиатрической больницы
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось, что отделом полиции №4 УМВД России по Астрахани разыскиваются мужчины, которые 22 июня самостоятельно покинули отделение областной клинической психиатрической больницы.

"Двое пациентов, покинувших отделение клинической психиатрической больницы, разысканы сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными отдела МВД России по Приволжскому району. Мужчины обнаружены в 5 км от медицинского учреждения на автозаправочной станции", - сказали в пресс-службе.

Во время побега в отношении мужчин неправомерных действий не совершалось. Пациенты переданы медицинским работникам, добавили в пресс-службе.

Происшествия,МВД России,
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