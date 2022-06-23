Пьяный украинец бросил в детей гранату из окна квартиры в Днепре

Пьяный украинец бросил в детей гранату из окна своей квартиры в Днепре. Как сообщает Telegram-канал Shot, в результате взрыва пострадал 11-летний мальчик.

Фото: ТАСС ТАСС

54-летний местный житель бросил снаряд с седьмого этажа. Мужчину задержали, дома правоохранители обнаружили у него еще две гранаты и патроны.

Напомним, что 22 июня в австрийской Вене гражданин Украины учинил ссору с соседями, после чего избил двух полицейских. По словам очевидца, 26-летний мужчина в ходе конфликта разделся и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос. Прибывшие на место правоохранители попытались успокоить его, однако украинец стал бить их руками и ногами.