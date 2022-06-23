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26 минут назад

Депутат Журавлев перевернулся на мотоцикле в Москве

Елена Прошина

В Москве перевернулся на мотоцикле депутат от партии ЛДПР Алексей Журавлев. В результате аварии его госпитализировали с переломом левой ключицы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Авария произошла в среду вечером. 59-летний депутат ехал на своем BMW S1000RR по Кутузовскому проспекту и не справился с управлением, в результате чего мотоцикл опрокинулся. На скорой Журавлева отвезли в больницу, у него диагностировали перелом левой ключицы.

Из-за аварии движение по двум полосам Кутузовского проспекта перекрыли на час.

Ранее стало известно, что автомобиль Genesis, принадлежащий лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, сбил курьера в центре Москвы. По его словам, момента аварии он не видел - в это время работал с документами. Пострадавший получил травму ноги. Позднее Миронов заверил, что окажет пострадавшему помощь в лечении.

Происшествия,Видео,Алексей Журавлев,Сергей Миронов,ЛДПР,
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