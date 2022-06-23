В Москве перевернулся на мотоцикле депутат от партии ЛДПР Алексей Журавлев. В результате аварии его госпитализировали с переломом левой ключицы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла в среду вечером. 59-летний депутат ехал на своем BMW S1000RR по Кутузовскому проспекту и не справился с управлением, в результате чего мотоцикл опрокинулся. На скорой Журавлева отвезли в больницу, у него диагностировали перелом левой ключицы.
Из-за аварии движение по двум полосам Кутузовского проспекта перекрыли на час.
Ранее стало известно, что автомобиль Genesis, принадлежащий лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, сбил курьера в центре Москвы. По его словам, момента аварии он не видел - в это время работал с документами. Пострадавший получил травму ноги. Позднее Миронов заверил, что окажет пострадавшему помощь в лечении.