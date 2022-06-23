В Ангарске Иркутской области нетрезвый подросток устроил полицейскую погоню. 16-летний молодой человек в компании друзей без водительского удостоверения сел за руль в нетрезвом состоянии.

Автомобиль с нарушителем был замечен сотрудниками ДПС примерно в три часа ночи в районе автодороги Ангарск – Савватеевка. Водитель отказался останавливаться по сигналу правоохранителей, после чего полицейские стали преследовать машину. Когда транспортное средство остановилось, из него выскочили семь человек.