Сильное землетрясение произошло у северных Курил

Подземные толчки были зарегистрированы в четверг в 12:45 по местному времени (04:45 мск) возле северных Курил. Эпицентр землетрясения располагался в 294 километрах юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Очаг стихии находился на глубине 62 километров.