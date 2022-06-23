Сильное землетрясение произошло у северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане близ Курил, говорится в сообщении сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, передает РИА «Новости».
Подземные толчки были зарегистрированы в четверг в 12:45 по местному времени (04:45 мск) возле северных Курил. Эпицентр землетрясения располагался в 294 километрах юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Очаг стихии находился на глубине 62 километров.
По словам начальницы сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, землетрясение силой 2 – 3 балла ощутили жители города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.