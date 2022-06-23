Человеческий скелет в одежде рыбака нашли в реке на Сахалине

Скелетированные человеческие останки нашли 21 июня в реке на Сахалине. Об этом пишет Telegram-канал ЧП "Сахалин".

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Кости найдены в районе места слияния рек Большой Такой и Найба. Скелет был найден в одежде рыбака: зеленые рыбацкие забродные резиновые штаны на лямках, сапоги, темно-синие брюки, темно-серая водолазка, серый свитер на молнии, чулки-вкладыши и носки. В кармане брюк лежала связка ключей с брелоком.

На данный момент личность погибшего не установлена. Местных жителей, который известно о личности погибшего, обстоятельствах его смерти или безвестного исчезновения, СКР просит обратиться в следственный отдел по городу Долинск.