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1 час назад

Человеческий скелет в одежде рыбака нашли в реке на Сахалине

Газета.Ru

Скелетированные человеческие останки нашли 21 июня в реке на Сахалине. Об этом пишет Telegram-канал ЧП "Сахалин".

Человеческий скелет в одежде рыбака нашли в реке на Сахалине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кости найдены в районе места слияния рек Большой Такой и Найба. Скелет был найден в одежде рыбака: зеленые рыбацкие забродные резиновые штаны на лямках, сапоги, темно-синие брюки, темно-серая водолазка, серый свитер на молнии, чулки-вкладыши и носки. В кармане брюк лежала связка ключей с брелоком.

На данный момент личность погибшего не установлена. Местных жителей, который известно о личности погибшего, обстоятельствах его смерти или безвестного исчезновения, СКР просит обратиться в следственный отдел по городу Долинск.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области дети нашли человеческие останки в овраге у реки.

Происшествия,Следственный комитет,
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