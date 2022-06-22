Спутник США снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки беспилотников

Коммерческий спутник США Worldview-1 снимал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации агентства, съемка с американского спутника велась 19 июня. Кроме того, отмечается, что Worldview-1 и Worldview-2 также фотографировали район НПЗ 5 мая и 12 июня.

22 июня губернатор Ростовской области сообщил, что Новошахтинский НАЗ, расположенный на границе с Украиной, загорелся после того, как его атаковали беспилотники. На территории завода нашли обломки аппаратов. По одной из версий, дроны, которые атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, могли быть произведены на Украине.