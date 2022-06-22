В Апшеронске мужчина открыл стрельбу из обреза ружья в местном кафе

В Апшеронске Краснодарского края мужчина открыл стрельбу из обреза ружья в местном кафе, погиб местный житель. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным ведомства, 54-летний мужчина пришел в кафе и начал стрелять по 28-летнему горожанину. Он произвел не менее двух выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело. На месте преступления работает оперативная группа следователей и криминалистов.