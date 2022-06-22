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35 минут назад

В Москве накрыли сеть интим-притонов с офисом и колл-центром

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В Москве сотрудники правоохранительных органов накрыли сеть притонов для оказания интимных услуг, сообщает МВД Медиа. Организатором противозаконного бизнеса оказалась 44-летняя женщина.

В Москве накрыли сеть интим-притонов с офисом и колл-центром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для занятий проституцией были арендованы шесть нежилых помещений, как правило, подвальных. Главный офис находился на улице Грина. Секс-работниц набирали с помощью колл-центра. В притонах работали администраторы, ведущие учет количества отработанного времени и клиентов. Кроме того, в преступную схему были вовлечены помощница организатора и курьеры, которые доставляли в притоны еду и предметы гигиены и отвозили деньги в главный офис.

В помещениях провели обыски. Обнаружены мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки, визитки, тетради и блокноты с записями. Задержано 13 подозреваемых, по местам их проживания также проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК России («Организация занятия проституцией»). Задержаны несколько девушек, на них составили протоколы по статье 6.11 КоАП России («Занятие проституцией»).

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