В Москве накрыли сеть интим-притонов с офисом и колл-центром

Для занятий проституцией были арендованы шесть нежилых помещений, как правило, подвальных. Главный офис находился на улице Грина. Секс-работниц набирали с помощью колл-центра. В притонах работали администраторы, ведущие учет количества отработанного времени и клиентов. Кроме того, в преступную схему были вовлечены помощница организатора и курьеры, которые доставляли в притоны еду и предметы гигиены и отвозили деньги в главный офис.