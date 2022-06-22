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55 минут назад

Дикий енот напал на женщину и ее собаку и попал на видео

Александр Кузьмин

Агрессивный енот в американском городе Орландо, штат Флорида, напал на женщину и ее собаку и ворвался в дом вслед за ними. Животное попало на видео, на которое обратило внимание издание New York Post.

Никерия Кларк выгуливала своего йоркширского терьера по кличке Джоджо. Когда они возвращались домой, на них неожиданно напал разъяренный дикий енот.

На записи с камеры наблюдения видно, как женщина и ее питомец бегут к входной двери дома. Около двери их догоняет енот, бросается на собаку, а затем забегает за ними в дом. «Я запаниковала, и попыталась найти первое, что подвернется под руку. Я схватила швабру и попыталась отпугнуть его. Мне это удалось, и он спрятался в шторах», — рассказала американка.

После этого хозяйка дома вызвала службу спасения животных, сотрудники которой поймали животное. К моменту их прибытия енот залез на верхушку оконного ставня.

В тот же день женщина отвезла собаку к ветеринару, чтобы сделать ей укол от бешенства. Позже анализы показали, что енот не был заражен этой болезнью.

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