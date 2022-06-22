Дикий енот напал на женщину и ее собаку и попал на видео

Агрессивный енот в американском городе Орландо, штат Флорида, напал на женщину и ее собаку и ворвался в дом вслед за ними. Животное попало на видео, на которое обратило внимание издание New York Post.

Никерия Кларк выгуливала своего йоркширского терьера по кличке Джоджо. Когда они возвращались домой, на них неожиданно напал разъяренный дикий енот.

На записи с камеры наблюдения видно, как женщина и ее питомец бегут к входной двери дома. Около двери их догоняет енот, бросается на собаку, а затем забегает за ними в дом. «Я запаниковала, и попыталась найти первое, что подвернется под руку. Я схватила швабру и попыталась отпугнуть его. Мне это удалось, и он спрятался в шторах», — рассказала американка.

После этого хозяйка дома вызвала службу спасения животных, сотрудники которой поймали животное. К моменту их прибытия енот залез на верхушку оконного ставня.