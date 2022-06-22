В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
24 минуты назад

Сильный пожар на петербургской набережной попал на видео

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной загорелся один из ангаров, сильное пламя видно из нескольких районов города. Кадры очевидцев опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На появившемся видеоролике виден столб черного дыма, поднимающийся вверх. К месту происшествия направляются пожарные расчеты.

По сведениям регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в ангаре размером 20 на 40 метров, есть угроза распространения на семь бытовок. В настоящий момент движение по Октябрьской набережной затруднено из-за задымления и машин МЧС. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на детской площадке в поселке Кокошкино Новой Москвы. Огонь вспыхнул из-за того, что дети захотели пожарить хлеб на территории. В результате выгорело 50 квадратных метров полимерного покрытия.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители