Подростка осудят за рассылку сообщений о "минировании" в 12 регионах РФ

В Брянской области 16-летнего подростка из поселка Клетня осудят за рассылку заведомо ложных сообщений о минировании торговых центров и учебных учреждений в 12 регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России .

По данным ведомства, с 22 сентября по 20 октября обвиняемый через телефон отправил 32 электронных письма на адреса органов ФСБ и МВД в Москве, Петербурге, Севастополе, Свердловской области и в других субъектах. Это повлекло дестабилизацию деятельности оперативных служб, которым пришлось проводить антитеррористические и эвакуационные мероприятия, а также приостанавливать работу оргнанизаций.