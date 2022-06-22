Голый украинец избил двух полицейских в Вене

В австрийской столице некий гражданин Украины разделся до трусов, учинил ссору с соседями, после чего избил двух полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Вены.

Инцидент произошел в студенческом общежитии на северо-западе Вены. Очевидец стал свидетелем конфликта в холле общежития. По его словам, 26-летний гражданин Украины вел себя агрессивно. В ходе ссоры мужчина разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить его.

«Мужчина руками и ногами неоднократно нанес удары обоим полицейским. Несмотря на сопротивление, мужчину смогли задержать», - говорится в сообщении полиции.

Пострадали полицейские - мужчина и женщина, участвовавшие в задержании подозреваемого. После драки они не смогли продолжить дежурство.