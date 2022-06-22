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1 час назад

Голый украинец избил двух полицейских в Вене

Елена Прошина

В австрийской столице некий гражданин Украины разделся до трусов, учинил ссору с соседями, после чего избил двух полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Вены.

Голый украинец избил двух полицейских в Вене
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Инцидент произошел в студенческом общежитии на северо-западе Вены. Очевидец стал свидетелем конфликта в холле общежития. По его словам, 26-летний гражданин Украины вел себя агрессивно. В ходе ссоры мужчина разделся до трусов и демонстративно разломал лежавший рядом пылесос. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить его.

«Мужчина руками и ногами неоднократно нанес удары обоим полицейским. Несмотря на сопротивление, мужчину смогли задержать», - говорится в сообщении полиции.

Пострадали полицейские - мужчина и женщина, участвовавшие в задержании подозреваемого. После драки они не смогли продолжить дежурство.

В Евросоюзе украинских беженцев начали лишать особого статуса

Ранее украинцы в Вене избили двоих водителей такси. Инцидент произошел 23 мая возле отеля «Бристоль». Неизвестные на автомобилях BMW X5 и Toyota Land Cruiser с украинскими номерами перекрыли проезд и встали на остановке такси. Местные водители сделали им замечание, на что мужчины резко отреагировали. Сначала они стали ругаться, а затем набросились на таксистов. Один из водителей был госпитализирован с тяжелой травмой головы. Украинцы после драки скрылись с места преступления.

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