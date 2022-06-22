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30 минут назад

Пропавший в Якутии Ан-30 обнаружен

Елена Прошина

Пропавший 22 июня самолет Ан-30М в Якутии обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, все находившиеся на борту люди живы, трое из них пострадали — им потребовалась помощь медиков.

По предварительной информации, самолет совершил жесткую посадку. Причины происшествия выясняются.

Напомним, что Ан-30 пропал с радаров за 30 км от аэропорта Оленек, в котором он должен был приземлиться. Известно, что на борту находились более 6 тонн продуктов и пять человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Второй за сутки самолет пропал с радаров в Якутии

За сутки до происшествия в Кобяйском районе Якутии пропал другой самолет, Ан-2. По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, пассажир и одна тонна груза. Для поисков места крушения используется вертолет, но работа спасателей осложняются плохой видимостью из-за погодных условий и горным рельефом местности.

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