Пропавший 22 июня самолет Ан-30М в Якутии обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, все находившиеся на борту люди живы, трое из них пострадали — им потребовалась помощь медиков.

По предварительной информации, самолет совершил жесткую посадку. Причины происшествия выясняются.

Напомним, что Ан-30 пропал с радаров за 30 км от аэропорта Оленек, в котором он должен был приземлиться. Известно, что на борту находились более 6 тонн продуктов и пять человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.