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14 минут назад

Выросло число погибших после взрыва в российской воинской части

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Число погибших в результате взрыва в воинской части в поселке Барсово во Владимирской области выросло до пяти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Число погибших после взрыва в воинской части выросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, скончался еще один пострадавший.

Ранее сообщалось, что в результате детонации боеприпаса на складе российской воинской части погибли трое военнослужащих и один работник склада. Также один человек был госпитализирован.

Днем 22 июня стало известно о взрыве в воинской части в поселке Барсово. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что угрозы для населенных пунктов в этом районе нет.

Ранее в воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края во время разгрузки боеприпасов произошел взрыв пороха. В результате происшествия пострадали семь человек.

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