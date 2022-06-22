Число погибших после взрыва в воинской части выросло

Число погибших в результате взрыва в воинской части в поселке Барсово во Владимирской области выросло до пяти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По его словам, скончался еще один пострадавший.

Ранее сообщалось, что в результате детонации боеприпаса на складе российской воинской части погибли трое военнослужащих и один работник склада. Также один человек был госпитализирован.

Днем 22 июня стало известно о взрыве в воинской части в поселке Барсово. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что угрозы для населенных пунктов в этом районе нет.