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9 минут назад

Посетителей московского ТЦ «Афимолл» эвакуировали из-за задымления

Елена Прошина

В ТЦ «Афимолл» в Москве эвакуировали посетителей из-за задымления. Как сообщает телеканал «360», очевидцы сообщили о возгорании в магазине «Рив Гош» на первом этаже.

Посетителей московского ТЦ «Афимолл» эвакуировали из-за задымления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации МЧС, дым идет из вытяжки. На месте работают пожарные службы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадавших в инциденте нет. По его словам, причиной пожара могло стать возгорание жира в вентиляции в одном из кафе.

Напомним, что 3 июня в Москве произошел крупный пожар в торговом центре «Гранд Сетунь плаза». Возгоранию присвоили наивысший, пятый ранг сложности. Площадь пожара составила 1,1 тысячу квадратных метров. Из здания эвакуировали 125 человек.

Причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения. Кроме того, очевидцы сообщали, что запасные выходы центра были закрыты, что является серьезным нарушением техники безопасности.

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