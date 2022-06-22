Посетителей московского ТЦ «Афимолл» эвакуировали из-за задымления

В ТЦ «Афимолл» в Москве эвакуировали посетителей из-за задымления. Как сообщает телеканал «360», очевидцы сообщили о возгорании в магазине «Рив Гош» на первом этаже.

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По информации МЧС, дым идет из вытяжки. На месте работают пожарные службы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадавших в инциденте нет. По его словам, причиной пожара могло стать возгорание жира в вентиляции в одном из кафе.

Напомним, что 3 июня в Москве произошел крупный пожар в торговом центре «Гранд Сетунь плаза». Возгоранию присвоили наивысший, пятый ранг сложности. Площадь пожара составила 1,1 тысячу квадратных метров. Из здания эвакуировали 125 человек.