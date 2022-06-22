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31 минуту назад

В Якутии пропал второй пассажирский самолет

Ura.Ru

В Якутии второй самолет за сутки пропал с экранов радаров. В Оленекском районе исчез Ан-30.

Второй самолет за сутки пропал с радаров в Якутии
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«В Оленекском районе исчез Ан-30. Это произошло примерно в 30 километрах от аэропорта Оленек, где должен был приземлиться борт. На его поиски сейчас вылетел вертолет Ми-8. Известно, что Ан-30 принадлежит компании НПП», — сообщает telegram-канал SHOT.

Как сообщает ТАСС, на борту Ан-30 находится семь человек. Ранее в Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительным данным, на борту находятся три человека — два члена экипажа и пассажир.

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