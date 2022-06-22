Число погибших во время землетрясения в Афганистане выросло до 920

Не менее 920 человек погибли и около 620 пострадали в результате землетрясения в Афганистане. Об этом со ссылкой на заместителя министра временного правительства Исламского Эмирата по ликвидации стихийных бедствий пишет ТАСС.

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По данным издания, такие цифры он привел в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал TOLOnews.

В свою очередь лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада обратился к международному сообществу с призывом оказать Афганистану помощь, пишет РИА Новости.

«Мы также призываем международное сообщество, благотворительные и гуманитарные организации помочь населению Афганистана в связи с этой трагедией и приложить все усилия, чтобы максимально помочь скорбящим», - говорится в заявлении, которое опубликовал в Twitter представитель талибов Билал Карими.

По данным Геологической службы США (USGS) в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1. А Евро-Средиземноморский сейсмологический центр отметил, что подземные толчки ощущались также в Пакистане и в Индии, на расстоянии более 500 километров от эпицентра землетрясения.

После того как США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана, к власти в стране пришли члены движения «Талибан»*. При этом Вашингтон взяли под свой контроль миллиардные активы, принадлежащие центральному банку Афганистана.