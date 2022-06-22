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28 минут назад

Мужчина ранил ножом двух прохожих у храма в Москве

Елена Прошина

Мужчина ранил ножом двух прохожих неподалеку от храма Живоначальной Троицы в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, сперва злоумышленник что-то кричал, а после взял орудие и ударил одного из находящихся рядом людей в шею и голову.

Мужчина напал с ножом на прохожих в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этого мужчина достал второй нож и набросился на другого прохожего. После этого он кинул оружие в траву и пошел в церковь. Отмечается, что один из пострадавших находится в больнице, второй отделался порезом руки.

Нападавшего задержала полиция. Отмечается, что на нем не было обуви. Мотивы поступка выясняются.

Напомним, что накануне мужчина открыл стрельбу в фудмолле «Депо» в Москве. Прибывшая на место полиция задержала двух человек. Выяснилось, что один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета Grand Power Т-12, но ни в кого не попал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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