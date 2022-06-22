Мужчина напал с ножом на прохожих в Москве

Мужчина ранил ножом двух прохожих неподалеку от храма Живоначальной Троицы в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, сперва злоумышленник что-то кричал, а после взял орудие и ударил одного из находящихся рядом людей в шею и голову.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После этого мужчина достал второй нож и набросился на другого прохожего. После этого он кинул оружие в траву и пошел в церковь. Отмечается, что один из пострадавших находится в больнице, второй отделался порезом руки.

Нападавшего задержала полиция. Отмечается, что на нем не было обуви. Мотивы поступка выясняются.