В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

Опубликовано видео тушения пожара на Новошахтинском НПЗ

Александр Кузьмин

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализован. Причины возникновения возгорания уточняются. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. Кадры тушения огня публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«В 09.25 поступила информация о том, что произошел пожар на АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе, ФАД А-270, 882 км. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено загорание на площади 50 м2 на АВТ-1 (теплообменник). Погибших и пострадавших нет. На месте пожара от РСЧС работают: 35 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек, 14 единиц техники», – говорится в сообщении МЧС.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС России,Новошахтинский НПЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители