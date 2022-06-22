Опубликовано видео тушения пожара на Новошахтинском НПЗ

«В 09.25 поступила информация о том, что произошел пожар на АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе, ФАД А-270, 882 км. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено загорание на площади 50 м2 на АВТ-1 (теплообменник). Погибших и пострадавших нет. На месте пожара от РСЧС работают: 35 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек, 14 единиц техники», – говорится в сообщении МЧС.