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46 минут назад

На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Елена Прошина

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар площадью 50 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как уточняется, информация о возгорании поступила в 09:25 мск. Инцидент произошел в Красносулинском районе Ростовской области, на 882-м километре федеральной автодороги А-270. Горит теплообменник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Площадь пожара составляет 50 кв. м. Угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

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Напомним, в конце апреля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани. Возгорание было зафиксировано на территории АО «РНПК» в районе Южного промышленного узла. Горела установка на площади 100 кв. метров. Причиной пожара стало печное оборудование. В результате инцидента никто не пострадал, работа завода не останавливалась.

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