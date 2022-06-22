На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар площадью 50 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как уточняется, информация о возгорании поступила в 09:25 мск. Инцидент произошел в Красносулинском районе Ростовской области, на 882-м километре федеральной автодороги А-270. Горит теплообменник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Площадь пожара составляет 50 кв. м. Угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.