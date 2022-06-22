На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел пожар площадью 50 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Как уточняется, информация о возгорании поступила в 09:25 мск. Инцидент произошел в Красносулинском районе Ростовской области, на 882-м километре федеральной автодороги А-270. Горит теплообменник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
Площадь пожара составляет 50 кв. м. Угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Напомним, в конце апреля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани. Возгорание было зафиксировано на территории АО «РНПК» в районе Южного промышленного узла. Горела установка на площади 100 кв. метров. Причиной пожара стало печное оборудование. В результате инцидента никто не пострадал, работа завода не останавливалась.