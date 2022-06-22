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1 час назад

Суд отказался публиковать решение о досрочном освобождении Улюкаева

ТАССиещё 2

Московский суд Твери отказался публиковать решение об условно-досрочном освобождении бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, осужденного ранее за взятку. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"По решению председательствующего судьи по делу судебный акт не подлежит публикации", - сказала собеседница агентства.

Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, был выпущен из колонии в Твери после решения Московского районного суда города о его условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Улюкаева об УДО 27 апреля нынешнего года. В установленный законом срок ни прокуратура, ни ФСИН не обжаловали это решение, оно вступило в силу.

Происшествия,Видео,Алексей Улюкаев,ФСИН,Минэкономразвития,
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