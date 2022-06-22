Самолет загорелся после аварийной посадки в международном аэропорту Майами. Как сообщает Telegram-канал Mash, после приземления у борта из Санто-Доминго развалилась стойка шасси.
Согласно кадрам с места происшествия, после жесткой посадки у самолета авиакомпании Red Air оказались повреждены крылья и двигатели. На борту находились 126 пассажиров, трое пострадавших доставлены в больницу, остальным медицинская помощь не потребовалась. Спасатели смогли быстро взять возгорание под контроль, им же удалось устранить утечку топлива.
Напомним, что 21 июня в Кобяйском районе Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, пассажир и одна тонна груза.
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