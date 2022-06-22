В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке

Lenta.ruиещё 1

В Нижегородской области тело пятилетнего ребенка нашли в реке — он утонул. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, мальчик пропал 21 июня. Он ушел из дома в деревне Большое Пикино и не вернулся. Местные жители искали ребенка, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов нашли кофту и ботинки пропавшего россиянина.

«Может, поскользнулся, не знаю. Нашли у пирса. Ушел вчера гулять и не вернулся. Вызвали, все стали искать. Искали ночь, утро, всю территорию поселка обыскали. А нашли вот, в речке. Здесь прилично [глубоко], тут и взрослые тонули», — рассказал местный житель.

Пока нет информации об обстоятельствах гибели пятилетнего мальчика.

Ранее в Волгоградской области нашли тело восьмилетнего ребенка — его искали двое суток. Его обнаружили водолазы на дне реки Медведица. Сотрудники правоохранительных органов не заметили на теле мальчика следов насильственной смерти. Предполагается, что россиянин утонул.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители