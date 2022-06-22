Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке

«Может, поскользнулся, не знаю. Нашли у пирса. Ушел вчера гулять и не вернулся. Вызвали, все стали искать. Искали ночь, утро, всю территорию поселка обыскали. А нашли вот, в речке. Здесь прилично [глубоко], тут и взрослые тонули», — рассказал местный житель.