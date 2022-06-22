Тело ребенка нашли в реке под Санкт-Петербургом

Тело маленького ребенка нашли в реке в Ленинградской областиТело маленького ребенка нашли в реке под Санкт-Петербургом. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Инцидент произошел во вторник в деревне Выбье, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что маленький мальчик утонул в реке во время купания.
Правоохранители немедленно отправились на место событий. Они нашли в реке Выбье тело маленького ребенка. Теперь стражам порядка предстоит установить, действительно ли ребенок утонул или его смерть носит криминальный характер.