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53 минуты назад

Россиянин убил друга камнем и закопал тело

Свободная прессаиещё 1

Житель Камчатки убил друга камнем и закопал тело, присыпав его строительным мусором.

Россиянин убил друга камнем и закопал тело
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как сообщает РЕН ТВ, из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый много раз ударил своего оппонента руками, в ход также пошла табуретка.

После этого злоумышленник выволок приятеля из помещения на улицу, где взял массивный камень и с силой бросил его в голову потерпевшему. В результате избитый мужчина скоропостижно скончался.

В попытке избавиться от тела житель Камчатки выкопал неподалеку яму, куда поместил тело убитого, и закопал его, присыпав землей и строительным мусором.

Во время допроса мужчина пояснил, что мотивом совершенного им преступления послужила обида на приятеля из-за высказанных им оскорблений в адрес дяди подозреваемого.

Ранее "СП" писала, что жуткое преступление произошло в Москве — пьяный житель российской столицы заживо сжёг свою супругу.

Происшествия,Убийство ,
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