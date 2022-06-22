Россиянин убил друга камнем и закопал тело

Житель Камчатки убил друга камнем и закопал тело, присыпав его строительным мусором.

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Как сообщает РЕН ТВ, из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый много раз ударил своего оппонента руками, в ход также пошла табуретка.

После этого злоумышленник выволок приятеля из помещения на улицу, где взял массивный камень и с силой бросил его в голову потерпевшему. В результате избитый мужчина скоропостижно скончался.

В попытке избавиться от тела житель Камчатки выкопал неподалеку яму, куда поместил тело убитого, и закопал его, присыпав землей и строительным мусором.

Во время допроса мужчина пояснил, что мотивом совершенного им преступления послужила обида на приятеля из-за высказанных им оскорблений в адрес дяди подозреваемого.