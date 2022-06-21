На юге Турции вспыхнул крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции, на месте задействовали два вертолета, но из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном управлении лесного хозяйства провинции Мугла.