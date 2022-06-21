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35 минут назад

На юге Турции вспыхнул крупный лесной пожар

Елена Прошина

Крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции, на месте задействовали два вертолета, но из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном управлении лесного хозяйства провинции Мугла.

На юге Турции вспыхнул крупный лесной пожар
Фото: кадр видеокадр видео

«В Мармарисе в 19.58 по местному времени вспыхнул крупный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться», — рассказали в управлении.

На первом этапе борьбы с огнем местные службы задействовали наземные пожарные бригады, а также два вертолета. Причины возникновения пожара пока неизвестны.

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