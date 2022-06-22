В Турции заподозрили диверсию в связи с лесными пожарами

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что турецкие власти имеют подозрения о диверсии в связи с бушующими лесными пожарами в курортном городе Мармарис. Об этом он сообщил телеканалу TRT Haber.

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«В настоящее время на местах работают 2600 человек. Количество борющихся с огнем самолетов достигло 41. 151 человек был эвакуирован из своих домов в качестве меры предосторожности. В отношении пожара есть подозрения о диверсии», — сказал он.

Ранее в региональном управлении лесного хозяйства провинции Мугла заявили, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе на юге Турции, для его тушения задействованы два вертолета, но из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться.

В публикации отмечается, что на первом этапе к борьбе с пожаром подключились пожарные бригады как на земле, так и с воздуха. В ведомстве подчеркнули, что до заката в тушении пожара было задействовано два вертолета.