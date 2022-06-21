В Брянской области повреждены 35 домов из-за крупного града с ливнями

Сильные ливни с крупным градом и ветром до 19 м/с прошли в Погарском районе Брянской области, в селах повреждены около 35 домов, шесть автомобилей, повалены более 10 деревьев. Об этом рассказал ТАСС во вторник дежурный ЕДДС Погарского района.
"Сильный град диаметром около 2 сантиметров прошел в северной части [Погарского] района, продолжался около получаса. Почти 35 домов получили различные повреждения. Где кровлю, где стекла побило, где сайдинг - это те [жители], кто обратился. Еще примерно шесть машин повреждено, около 12 деревьев повалены. Жертв среди населения нет", - сказал он.
Представитель ЕДДС района добавил, что в селах пострадали посевы на полях и частные огороды.
"В основном под град попали [населенные пункты] Юдиново, Заречное, Красная Роща, Долботово. Град прошел в основном полосой по северной части района", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал ТАСС дежурный синоптик Центра гидрометеорологии Брянской области, метеостанции не зафиксировали град, но были отмечены сильные осадки с грозами и ветром до 19 м/с.
"Повсеместно сильные осадки и грозы, выпало 23-28 мм осадков. Это примерно 30-40% от месячной нормы", - сказал он.
По данным синоптиков, в среду в регионе также пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в отдельных районах град, ветер 8-13 м/с, при грозе местами порывы до 15-18 м/с, температура ночью до 15 градусов тепла, днем до 24 градусов.