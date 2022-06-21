В Брянской области повреждены 35 домов из-за крупного града с ливнями

"Сильный град диаметром около 2 сантиметров прошел в северной части [Погарского] района, продолжался около получаса. Почти 35 домов получили различные повреждения. Где кровлю, где стекла побило, где сайдинг - это те [жители], кто обратился. Еще примерно шесть машин повреждено, около 12 деревьев повалены. Жертв среди населения нет", - сказал он.