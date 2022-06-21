Во Франции произошел взрыв на борту контейнеровоза

Три человека госпитализированы после взрыва и пожара на борту контейнеровоза в Средиземном море к югу от порта Тулона. Об этом сообщила во вторник морская префектура Средиземного моря.
Инцидент произошел примерно в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Уточняется, что взрыв произошел в машинном отделении, после него начался пожар. В результате три человека получили ранения, двое из них находились в тяжелом состоянии на момент прибытия спасателей. Военные медики с вертолетоносца Tonnerre ВМС Франции помогли доставить раненых в армейский учебный госпиталь Святой Анны в Тулоне.
По предварительным данным, после аварии в машинном отделении судно стало неуправляемым и его было решено отбуксировать в порт Фос-сюр-Мер. Власти утверждают, что в результате происшествия не было выявлено непосредственной угрозы загрязнения моря.