Во Франции произошел взрыв на борту контейнеровоза

Три человека госпитализированы после взрыва и пожара на борту контейнеровоза в Средиземном море к югу от порта Тулона. Об этом сообщила во вторник морская префектура Средиземного моря.

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Инцидент произошел примерно в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Уточняется, что взрыв произошел в машинном отделении, после него начался пожар. В результате три человека получили ранения, двое из них находились в тяжелом состоянии на момент прибытия спасателей. Военные медики с вертолетоносца Tonnerre ВМС Франции помогли доставить раненых в армейский учебный госпиталь Святой Анны в Тулоне.