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30 минут назад

В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой

Газета.Ru

В Главном управлении МВД по Московской области заявили, что 13 человек были доставлены в полицию после драки со стрельбой в деревне Путилково. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МВД рассказали, что в полицию поступило сообщение, что у дома на улице Просторная в городском округе Красногорск возник конфликт между группой граждан, но полицейские на месте ЧП не нашли нарушителей общественного порядка.

Представители правоохранительных органов по городскому округу Красногорк определили и доставили в подразделение полиции 13 граждан в возрасте от 27 по 58 лет, которые участвовали в конфликте в деревне Путилково.

В пресс-службе ГУ МВД по МО добавили, что по факту хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что водитель автобуса «Волга-ПАЗ» совершил наезд на ребенка в поселке Развилка Московской области, после чего скрылся с места происшествия.

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