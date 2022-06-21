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24 минуты назад

Пилот погиб при крушении Су-25 в Ростовской области

Елена Прошина

В Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот самолета погиб. Об «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Инцидент произошел на территории хутора Гусева Чертовского района. Пилот самолета выполнял учебно-тренировочный полет. Его личность пока устанавливается.

Отмечается, что на момент крушения пилот был единственным, кто находился на борту. Самолет не был оснащен боекомплектом. Крушение произошло в безлюдном месте, поэтому других пострадавших и повреждений на земле нет.

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность самолета. В настоящее время на месте работает комиссия ВКС России.

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