Пилот погиб при крушении Су-25 в Ростовской области

В Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот самолета погиб. Об «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Инцидент произошел на территории хутора Гусева Чертовского района. Пилот самолета выполнял учебно-тренировочный полет. Его личность пока устанавливается.
Отмечается, что на момент крушения пилот был единственным, кто находился на борту. Самолет не был оснащен боекомплектом. Крушение произошло в безлюдном месте, поэтому других пострадавших и повреждений на земле нет.
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность самолета. В настоящее время на месте работает комиссия ВКС России.