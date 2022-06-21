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7 минут назад

Стало известно о гибели пилота разбившегося российского Су-25

Lenta.ru

Пилот российского штурмовика Су-25, который потерпел крушение в Ростовской области 21 июня, погиб. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Стало известно о гибели пилота разбившегося российского Су-25
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Личность пилота устанавливается. Известно, что он единственный, кто находился в самолете в момент крушения. Российский штурмовик разбился на территории хутора Гусев Чертовского района.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования — самолет мог зацепить провода линии электропередач.

Ранее 17 июня в граничащей с Украиной Белгородской области разбился аналогичный самолет. По данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), пилот Су-25 успешно катапультировался, отмечается, что его здоровью ничего не угрожает. Уточняется, что штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

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