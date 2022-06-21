Прорыв трубы на улице в Петербурге попал на видео

Мощный прорыв трубы в Кировском районе Петербурга произошел 21 июня. Об этом сообщает "Фонтанка". Произошедшее сняли на видео очевидцы. На видео видно, что фонтан бьет из-под земли, а вода заливает припаркованные автомобили.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что технологическое нарушение на Зайцева, 6, было обнаружено в ходе испытания сети на плотность и прочность. На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организуются ремонтные работы.