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23 минуты назад

Прорыв трубы на улице в Петербурге попал на видео

Александр Кузьмин

Мощный прорыв трубы в Кировском районе Петербурга произошел 21 июня. Об этом сообщает "Фонтанка". Произошедшее сняли на видео очевидцы. На видео видно, что фонтан бьет из-под земли, а вода заливает припаркованные автомобили.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что технологическое нарушение на Зайцева, 6, было обнаружено в ходе испытания сети на плотность и прочность. На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организуются ремонтные работы.

В зоне дефекта оказался автомобиль без видимых признаков повреждений. В компании заверили, что весь реальный ущерб будет возмещен.

Происшествия,Видео,
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