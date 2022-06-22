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1 час назад

Женщина открыла входную дверь дома и едва не лишилась глаза

Lenta.ruиещё 2

В Кентукки, США, женщина открыла входную дверь дома и едва не лишилась глаза из-за неожиданного укуса змеи прямо в бровь. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина открыла входную дверь дома и едва не лишилась глаза
Фото:  shutterstock shutterstock

Мара Джо Томас рассказала, что услышала с улицы крики своей дочери Кенли. Девочка увидела висящую на табличке с надписью «Боже, благослови Америку» на входной двери змею и испугалась. Мать поспешила успокоить дочь, и была атакована, как только открыла входную дверь.

По словам Томас, змея укусила ее в бровь, чудом не задев глаз. Пострадавшая отправилась в больницу, где в ходе осмотра выяснилось, что животное не было ядовитым, и ее жизни ничего не угрожает.

Американка пошутила, что больше никогда не будет вешать таблички на дверь.

Ранее сообщалось, что спрятавшийся в унитазе питон укусил за ягодицу мужчину, который заигрался в мобильные игры в туалете у себя дома в малайзийском городе Селаянг. 28-летний Сабри Тазали играл на телефоне и неожиданно почувствовал укус.

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