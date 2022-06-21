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36 минут назад

В российском регионе разбился военный самолет

Lenta.ru

В Ростовской области разбился российский штурмовик Су-25. Об авиакатастрофе сообщает Baza.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования — самолет мог зацепить провода линии электропередач.

Уточняется, что на месте работают экстренные службы. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Ранее 17 июня в граничащей с Украиной Белгородской области разбился аналогичный самолет. По данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), пилот Су-25 успешно катапультировался, отмечается, что его здоровью ничего не угрожает. Уточняется, что штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Происшествия,Видео,
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