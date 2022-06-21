Крыса на хлебном прилавке в пекарне в Петербурге попала на видео

Представитель пекарни рассказала «Фонтанке», что крысу якобы принёс с собой один из посетителей: «Произошла курьёзная абсолютно ситуация. Пришёл какой-то гость немножко подвыпивший и принёс крысу свою с собой. Она была у него в клетке сначала, потом, видимо, то ли он недосмотрел, то ли что, но [крыса] у него убежала».