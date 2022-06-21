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47 минут назад

Крыса на хлебном прилавке в пекарне в Петербурге попала на видео

Рамблер

В Петербурге посетители пекарни «Люди любят хлеб» на улице Некрасова заметили на прилавке крысу. Об этом сообщает "Фонтанка". Видео с места событий 21 июня прислала «Фонтанке» читательница.

На кадрах видно, как зверь спокойно бегает по полкам с выпечкой под комментарии покупателей, которые звучат на фоне.

Представитель пекарни рассказала «Фонтанке», что крысу якобы принёс с собой один из посетителей: «Произошла курьёзная абсолютно ситуация. Пришёл какой-то гость немножко подвыпивший и принёс крысу свою с собой. Она была у него в клетке сначала, потом, видимо, то ли он недосмотрел, то ли что, но [крыса] у него убежала».

Происшествия,Видео,
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